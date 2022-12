Pre bitku na florbale prišiel o šampionát. Molnár bude hrávať v zámorí

"Ondreja uvoľňujeme do kanadskej juniorskej súťaže. Veľmi nás to mrzí, pretože už roky sa snažíme dávať mladým hráčom veľký priestor v A-tíme, častokrát aj na úkor lepších výsledkov. Bohužiaľ, súčasný model súťaže s priamym zostupom a naše zlé postavenie v tabuľke nám nedáva priestor na trpezlivosť, ktorú sme doteraz vždy s mladými hráčmi mali.

Preto sme umožnili Ondrejovi odchod do kanadskej juniorskej súťaže, v ktorej bude viac vyťažovaný, ako by tomu bolo u nás. Želáme mu, aby si splnil cieľ tejto sezóny byť draftovaný. Sme presvedčení, že sa mu to podarí," uviedol HK Nitra v stanovisku na oficiálnej stránke.