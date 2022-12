Dvadsiatka odštartovala prípravu, Sýkora sa vyjadril k bitke na florbale

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartovala záverečnú prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta juniorov v kanadských mestách Halifax a Moncton (26. decembra - 5. januára 2023). Hlavný tréner Ivan Feneš privítal na zraze vo zvolenskej Ice aréne 15 hráčov. Šestnásty nominovaný, útočník Marcel Štefančík, sa má pripojiť k tímu večer. Mladí Slováci absolvujú pod Pustým hradom štyri tréningy na ľade v priebehu troch dní a vo štvrtok odletia do Kanady.

Nemec a Mešár sa pripoja v Kanade

"Na zvolenskom minikempe mám k dispozícii štrnásť korčuliarov a dvoch brankárov. V utorok vyjde konečná nominácia 25 hráčov s tromi brankármi, ktorí budú súčasťou záverečnej prípravy. Nevylučujem, že drobné úpravy pred majstrovstvami sveta môžu nastať, ale na 99 percent pôjde o hráčov, ktorí budú k dispozícii na majstrovstvá sveta," ozrejmil tvorbu nominácie na pondelkovom tlačovom brífingu vo Zvolene tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš. Každý tím na blížiacom sa svetovom šampionáte môže nominovať dvadsať hráčov plus troch brankárov.

Ďalší dvaja hokejisti budú ešte k dispozícii v prípade zranenia niektorého z nominovaných spoluhráčov, ak by podľa rozhodnutia lekára nemohli pokračovať na turnaji. Pred jeho začiatkom si slovenská výprava rozloží svoj domovský stan v kanadskom mestečku Truro, kde absolvuje už plnohodnotný tréningový kemp. K mužstvu sa tam pripojí skupina hráčov pôsobiacich v severoamerických súťažiach, v ktorej budú figurovať aj obranca Šimon Nemec a útočník Filip Mešár.

Montreal si necháva čas na rozhodnutie Stále je otázny štart Juraja Slafkovského, keďže účinkuje v NHL s tímom Montrealu. "Montreal si necháva čas do poslednej možnej chvíle, čo maximálne rešpektujeme a akceptujeme. My sa sústreďujeme na hráčov, ktorých máme aktuálne k dispozícii. Verím, že Jurajovi sa bude dariť tak, ako sa mu darí a tých gólov bude na jeho konto pribúdať. Pokým by bol s nami na majstrovstvách sveta, tak všetci vieme, že by to bola obrovská vzpruha pre slovenský tím ako aj pre celý šampionát," vyjadril sa k účinkovaniu Slafkovského na MS do 20 rokov kouč Feneš.

Slovenskí juniorskí reprezentanti odohrajú pred začiatkom šampionátu dva prípravné zápasy. Prvý je na programe 21. decembra v Monctone proti Kanaďanom, o dva dni neskôr vyzvú Rakúšanov v Trure. Úvodné vystúpenie na MSJ čaká Slovákov 27. decembra proti Fínom. V základnej skupine si následne zmerajú sily s Američanmi, Lotyšmi a Švajčiarmi. Vyradenie Molnára bolo nevyhnutné "Ambície sú vysoké. Máme očakávania, ktoré chceme naplniť. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spolu s realizačným tímom zozbierať hráčov, ktorí sú v hlavách nastavení, že ideme uspieť a sú ochotní urobiť pre tento úspech maximum," uviedol k cieľom Feneš. Neopomenul ani vyradenie Ondreja Molnára z nominácie pre incident zo stredoškolského florbalového turnaja, ktorého bol tento nitriansky hráč súčasťou a počas ktorého sa dopustil zranenia svojho rovesníka.

"Spoločne s vedením zväzu sme spravili rozhodnutie, ktoré nie je veľmi populárne. Avšak bolo nevyhnutné ho urobiť na základe skutočností, ktoré sa nám podarilo zozbierať. Myslím si, že sme usúdili správne. Počkáme, necháme tomu čas, nech sa kauza riadne prešetrí a potom môžeme súdiť, či to bolo dobré alebo zlé rozhodnutie. Chalani to ešte budú počuť od nás a tému uzavrieme, pretože akýkoľvek problém ťahať na majstrovstvá sveta nie je dobré. My tam chceme ísť s čistými hlavami a s čistým štítom, venovať sa hokeju a hráčom, ktorých máme k dispozícii a vedia výsledok ovplyvniť." Sýkora: Chcem myslieť dopredu Pri incidente Ondreja Molnára bol aj jeho nitriansky spoluhráč Adam Sýkora, ktorý sa v záverečnej nominácii na MSJ ocitol a odletí aj do Kanady. K problému sa vyjadril stručne: "Celá situácia ma mrzí, že sa to vôbec udialo. S tým však už nič nenarobíme. Musíme sa pozerať dopredu. Mňa to mrzelo, mal som to v hlave, že čo sa vlastne stalo, ale už som na to pomaly zabudol a chcem myslieť dopredu."

Sýkora verí, že slovenský tím môže v Kanade uspieť, čo podoprel ďalšími slovami. "Ideme do toho každý naplno. Verím, že môžeme dosiahnuť úspech. Svetová kvalita je na vysokej úrovni, v iných štátoch v tejto našej vekovej kategórii ešte vyššie než na Slovensku. My musíme vložiť do hry tímový duch, bojovať jeden za druhého a to je cesta, ktorou môžeme na šampionáte uspieť," zdôraznil.

Nominácia Slovenska (prvá fáza) František Dej (HC Slovan Bratislava), Alex Šotek (HC Slovan Bratislava), Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Patrik Andrisík (HK Brezno Knights), Adam Sýkora (HK Nitra), Tim Danielčák (HC Litvínov/ČR), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Michal Laurenčík (HC Nové Zámky/HC Topoľčany), Dávid Nátny (HC 21 Prešov), Matej Vereš (12.-14. decembra) (HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HK Spišská Nová Ves), Pavol Funtek (Ketterä/Fín.), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Marcel Štefančík (Lulea HF/Švéd.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.)