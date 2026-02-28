Okuliar prispel k víťazstvu svojho tímu vo švédskej lige. Bodoval aj Studenič

Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v sobotňajšom zápase švédskej SHL k víťazstvu Skelleftey na ľade Luley 1:0 po samostatných nájazdoch.
V záverečnom rozstrele, v ktorom hostia uspeli 2:0, premenil svoj nájazd. Rozhodujúci nájazd premenil jeho spoluhráč Arvid Lundberg.
Ďalší slovenský útočník Marián Studenič pomohol asistenciou k suverénnemu triumfu Färjestadu nad Växjö 7:1.
V závere po uplynutí hracieho času dostal trest do konca zápasu za hrubosť. Studenič má po 46 dueloch na konte 24 bodov za sedem gólov a 17 asistencií.