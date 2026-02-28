Okuliar prispel k víťazstvu svojho tímu vo švédskej lige. Bodoval aj Studenič

Oliver Okuliar.
Oliver Okuliar. (Autor: REUTERS)
TASR|28. feb 2026 o 21:27
ShareTweet0

Premenil svoj nájazd.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v sobotňajšom zápase švédskej SHL k víťazstvu Skelleftey na ľade Luley 1:0 po samostatných nájazdoch.

V záverečnom rozstrele, v ktorom hostia uspeli 2:0, premenil svoj nájazd. Rozhodujúci nájazd premenil jeho spoluhráč Arvid Lundberg.

Ďalší slovenský útočník Marián Studenič pomohol asistenciou k suverénnemu triumfu Färjestadu nad Växjö 7:1.

V závere po uplynutí hracieho času dostal trest do konca zápasu za hrubosť. Studenič má po 46 dueloch na konte 24 bodov za sedem gólov a 17 asistencií.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Oliver Okuliar.
    Oliver Okuliar.
    Okuliar prispel k víťazstvu svojho tímu vo švédskej lige. Bodoval aj Studenič
    dnes 21:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»Okuliar prispel k víťazstvu svojho tímu vo švédskej lige. Bodoval aj Studenič