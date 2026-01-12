Skúsený obranca si zahrá v treťom klube v tejto sezóne. Nad ponukou som neváhal, hovorí

Oldrich Kotvan v drese Popradu.
Oldrich Kotvan v drese Popradu. (Autor: Facebook/HK Poprad)
12. jan 2026 o 12:09
Predtým hral za Poprad a Liptovský Mikuláš.

Hokejisti Vlci Žilina posilnili svoj tím o slovenského obrancu Oldricha Kotvana. Pre 35-ročného zadáka ide už o tretiu klubovú adresu v aktuálnom ročníku, predtým hral za Poprad a Liptovský Mikuláš. 

Kotvan má v tomto ročníku na konte 28 štartov, do štatistík si zapísal celkovo dva góly a štyri asistencie.

„Páči sa mi herný prejav žilinských Vlkov pod trénerom Milanom Bartovičom. Hral som proti nemu ešte v českej extralige a počul som na neho iba samú chválu.

Takisto na fungovanie celej organizácie, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. Som veľmi milo prekvapený z jednania a podmienok, ktoré mi klub ponúkol. Rád by som pomohol tímu nielen v obrane, ale aj celkovo svojimi skúsenosťami. Očakáva sa odo mňa vodcovstvo a viem, že túto úlohu dokážem naplniť.

Viem, že Vlci majú skvelú podporu od fanúšikov a aj to bol jeden z faktorov, ktoré mi napovedali, aby som nad ponukou Žiliny neváhal,“ vyjadril sa Kotvan pre oficiálnu klubovú webstránku.

dnes 12:09
