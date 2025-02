Ďalšia veľká výmena v NHL. Dres opäť mení Čech, sťahuje sa do Kanady

NEW YORK. Americký hokejový útočník J.T. Miller sa sťahuje z Vancouveru do New Yorku Rangers.

Canucks ho vymenili spolu s obrancami Erikom Brännströmom a Jacksonom Dorringtonom za Filipa Chytila, Victora Mancinia i za podminečnú voľbu v prvom kole tohtoročného draftu. Informovala o tom oficiálna webová stránka NHL.

Tridsaťjedenročný Miller odohral v tejto sezóne 40 zápasov a má na konte 35 bodov (9+26). S Canucks podpísal 2. septembra 2022 sedemročnú zmluvu na 56 miliónov dolárov, ročné zarobí 8 miliónov USD a platí mu do do konca sezóny 2029/30.