Spišiaci sú v pozícii, v ktorej zatiaľ nik neuspel. Nitra je už len krôčik od titulu

Nitrania vytvorili v utorok aj nový rekord, keďže odohrali už 20. duel v jednej play off (rátajúc aj predkolo). Doterajším maximom bolo 19 stretnutí, ktoré odohral tím spod Zobora v "striebornej" sezóne 2021/22.

Pred nimi sa to podarilo Slovanu Bratislava v ročníku 2001/02. Spanilá jazda "corgoňov" potrebuje už iba jednu víťaznú pečať, ktorú môžu dať zverenci Antonína Stavjaňu už v stredu na domácom ľade.

To je teraz jediné, čo môžem povedať a uvidíme, ako to dopadne, pretože ešte nie je nič hotové.

"Nechcem nás dávať pod nejaký tlak, ale určite to vnímame. Ako hovorím, máme za sebou polovicu, čaká nás ešte jeden zápas a v stredu tam necháme všetko.

Poradilo sa to iba Dukle Trenčín vo štvrťfinálových sériách s Martinom (2008) a Slovanom (2011).

Jeho tím by sa stal iba druhý v histórii samostatnosti, ak by v play off dokázal zvrátiť vývoj série štyrmi víťazstvami za sebou (na 4 víťazné sa hrá od sezóny 2001/02).

Pripravovali sme na to chlapcov, chceli sme hrať viac zo zabezpečenej obrany, ale urobili sme tri individuálne chyby," povedal asistent trénera hostí Martin Saluga.

"Nemalo by sa to stávať, hlavne nie vo finále a proti Nitre, ktorá vie protiútoky využívať.

Už po 66 sekundách prepadli v defenzíve a Nitru poslal do vedenia v samostatnom úniku Sahir Gill.

Spišiakov mrzel nevydarený vstup do tretieho stretnutia, keď v 12. minúte prehrávali 0:3.

Melicherčík v nominácii chýba

Nitra si na domáci ľad priviezla náskok 2:0, rovnako ako v semifinálovej sérii s Michalovcami.

Po dvoch prehrách vtedy predčasne skončili v mužstve "líšok" dvaja legionári Mitchell Heard a Sena Acolatse.

Dôvodom ich odchodu mala byť podľa viacerých médií potýčka po druhom stretnutí a dusno malo byť po dvojzápase na Spiši aj v kabíne "rysov".

Na súpiske Spišskej chýbal v utorok brankár Marcel Melicherčík a mužstvu zostalo duo Filip Surák a Benjamín Varša.

Po treťom stretnutí pod Zoborom sa hostia k medializovanému koncu 37-ročného brankára príliš nevyjadrovali.

"Je to interná záležitosť, nechcel by som to komentovať," uviedol stroho Saluga.

"Je to rozhodnutie trénerov, neviem čo mám k tomu viac povedať," povedal kapitán Branislav Rapáč a dodal na adresu Melicherčíka: "Marcel si zaslúži absolutórium, myslím si, že hokej v Spišskej je aj vďaka nemu tam, kde je.

Mal skvelú sezónu v prvej lige, keď sme postúpili. Následne výbornú v extralige. Patrí mu za to veľká vďaka, ja si ho vážim ako chalana.

Hokej sa hrá tu a teraz, riešia sa výkony, aké podávate v tomto momente a nikto už nehľadí na minulosť.

Kabína to nerieši, tréneri sa rozhodli nominovať týchto hráčov a my to rešpektujeme."

Štvrtý duel finálovej série je na programe v stredu na ľade Nitry (18.00 h).