Produktívnejší bol naposledy Jágr. Kanadská hviezda opäť žiarila

Viac bodov ako on nezískal v treťom tisícročí zatiaľ nikto. Posledný, kto dokázal nazbierať za jeden rok vyšší počet bodov ako McDavid, bol Jaromír Jágr so 164 (68+96) bodmi v roku 1999. Potreboval však až 93 stretnutí.

Pred dosiahnutím dvadsaťpäťky to dokáže už po tretí raz, čím sa pripojí k dvom legendám - Wayneovi Gretzkému, ktorý to zvládol pred 25. narodeninami šesťkrát, a Gordiemu Howeovi, ktorý to dokázal tri razy.