Islanders bojujú o play-off, no nedarí sa im. Doplatil na to tréner, prepustili ho

Hokejistov New Yorku Islanders už nebude v NHL ďalej trénovať Patrick Roy, nahradí ho Peter DeBoer.
„Ostrovania“ pristúpili k zmene na trénerskom poste, hoci držia postupovú priečku do play off.
Prehrali však v uplynulých štyroch stretnutiach a v siedmich z predchádzajúcich desiatich.
Päťdesiatsedemročný DeBoer naposledy viedol Dallas Stars a priviedol ho trikrát do finále konferencie.
V texaskom klube skončil uplynulú jar. Na nedávnych ZOH v Miláne pracoval ako asistent v reprezentačnom tíme Kanady.
Bývalý elitný brankár a člen Siene slávy Roy ukončil svoj druhý trénerský angažmán. V rokoch 2013-2016 viedol Colorado Avalanche. Klub z New Yorku prevzal v januári 2024.
Islanders patrilo pred nedeľnými duelmi 7. miesto vo Východnej konferencii. Vo vyrovnanej tabuľke za nimi o jediný bod zaostávala štvorica Ottawa, Detroit, Philadelphia a Columbus.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: