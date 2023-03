Slovenky odohrajú MS v náhradnom termíne, hokejový turnaj sa uskutoční koncom augusta

V Číne sa malo hrať pôvodne od 11. do 17. apríla, ale Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musela nájsť iné riešenie z dôvodu súčasných protipandemických opatrení a obmedzení spojených s cestovaním do krajiny.

Šampionát v Číne sa uskutoční od 20. do 26. augusta za účasti domácej reprezentácie a tímov Dánska, Nórska, Slovenska, Holandska a Rakúska. Informoval portál hockeyslovakia.sk.

Počas siedmich hracích dní absolvuje každý tím päť súbojov systémom každý s každým. Slovenky vstúpia do turnaja 20. augusta zápasom s domácimi Číňankami a o deň neskôr vyzvú Holanďanky.

Potom je na programe voľný deň, 23. augusta nastúpia proti Nórkam, 24. augusta proti Dánkam a účinkovanie na podujatí zakončia 26. augusta proti Rakúšankám. Do elitnej kategórie postúpi iba najlepšie družstvo.

„Augustový termín je absolútne nevyhovujúci, keďže je to obdobie presne medzi sezónami. Príprava na šampionát musí byť koncipovaná úplne inak, pretože bežne sú MS po skončení ročníka. Vtedy sú dievčatá rozohrané, v záťaži po klubových povinnostiach.

Vlaňajší šampionát hráčov do 20 rokov aj MS žien v auguste ukázali, že je to nevhodné dávať do tohto termínu,“ povedala pre hockeyslovakia.sk generálna manažérka ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová.