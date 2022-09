Zákaz Rusov v Česku? Prídeme všetci alebo nikto, odkazuje manažér San Jose

V Severnej Amerike nie sú zo stanoviska Česka nadšení. Vyjadril to generálny manažér San Jose Mike Grier. Ten nechce okresávať zostavu.

"Som presvedčený, že fungujeme ako jeden tím. To, čo sa vo svete deje, nie je chyba hráčov. Neurobili nič zlé, a preto si nemyslím, že by mali byť za to potrestaní," vyhlásil Grier.