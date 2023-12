Odkaz pre hokejovú dvadsiatku? Užívajte si to ako kedysi my a nešpekulujte

„Výhoda je, že mužstvo je skúsené a on do neho rýchlo zapadol, starší spoluhráči si ho vzali pod ochranné krídla. To mu pomohlo. Zažil som to, keď hral s nami 16-ročný Marián Gáborík a rozhodoval zápasy. Luka má oproti starším hráčom možno ešte malý hendikep v postave, ale kompenzuje to technikou a dobrou streľbou,“ vysvetľuje Hudec.

Dve víťazstvá v úvode už u niektorých fanúšikov rozprúdili debaty o štvrťfinále a potenciálnom súperovi v ňom. „Tomu by som sa absolútne vyhol,“ reaguje Hudec.