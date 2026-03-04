Minnesota posilnila útočné rady. Tímu má pomôcť najmä na vhadzovaniach

Klub zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild získal vo výmene s Nashville Predators centra Michaela McCarrona. Táto akvizícia mu má pomôcť najmä na vhadzovaniach, kde sú Wild druhý najslabší tím profiligy.
Po návrate zo ZOH hovoril generálny manažér Minnesoty Bill Guerin o potrebe zlepšiť tím vo viacerých oblastiach, ale hlavne na buly.
Tridsaťročný McCarron má na nich 52,8-percentnú úspešnosť v 59 dueloch. „Prináša toho veľa. Vhadzovania sú jedným z prvkov jeho hry, ktoré sa nám naozaj páčia. Má taktiež schopnosť byť platným hráčom v oslabení,“ citovala Guerina agentúra AP.
Pre tím z Minnesoty ide o druhú posilu v priebehu niekoľkých dní, keďže v pondelok angažoval útočníka Robbyho Fabbriho. „Je to súťaživý typ. Potrebuje len dobrú príležitosť, etabloval sa ako solídny hráč,“ vyjadril sa na adresu 30-ročného Fabbriho Guerin.
Nashville, ktorý uzavrel výmenu s Minnesotou, pokračoval v zmenách tímu. Do Vegas Golden Knights poslal útočníka Colea Smitha, ktorý za tri sezóny v drese Predators nazbieral 23 gólov a 62 asistencií.
