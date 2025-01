Hokejový brankár z Facebooku. Mladý Slovák chce chytať v Kanade, šťastie skúša cez inzerát

BRATISLAVA. V hokejovom svete nie je vôbec bežné, že si mladý hráč hľadá angažmán cez inzerát. Obzvlášť v dnešnej dobe. Túto povedzme netradičnú cestu si zvolil aj juniorský brankár Matúš Volovár. Minulý týždeň uverejnil status vo verejnej skupine na sociálnej sieti Facebook. Hľadá si klub v Kanade, USA alebo vo Fínsku. Jednoducho povedané, chce si vyskúšať pôsobenie v zahraničí.

Treba poznamenať, že Matúš nie je jediný. V skupine s názvom Junior Hockey Camps and Showcases (v prekl. Juniorské hokejové kempy a turnaje) sa aktuálne nachádza viac ako 47-tisíc členov.

Väčšinu z príspevkov tvoria inzeráty, v ktorých sa mladí hokejisti snažia odprezentovať prostredníctvom štatistík a videí a hľadajú nové príležitosti. V skupine sme našli ponuky od hráčov z Česka, USA či Litvy. Jeden z brankárov sa postavou prirovnáva k Hašekovi, iný hráč zase vyzdvihuje svoju „všestrannosť na oboch stranách klziska”. Matúš je jeden z mála Slovákov, ktorí podobným spôsobom skúšajú šťastie. Jeho snom je zahrať si v Kanade, kolíske ľadového hokeja. „Nahovoril ma na to kamarát, ktorý to tiež v minulosti skúšal. Povedal som si, že za to nič nedám. Ak by som to neskúsil a niečo by sa pokazilo, ľutoval by som to,” hovorí Matúš v rozhovore pre Sportnet.

Komunikuje so zámorskými agentami K hokeju sa dostal cez kamaráta svojho otca, ktorý je tréner. Prvé skúsenosti naberal v mládežníckom tíme HOBA Bratislava. Tam hrával do 15 rokov. Neskôr odišiel na výpomoc do Dolného Kubína. Aktuálne pôsobí v tíme Spartak Dubnica, kde hráva druhú najvyššiu juniorskú súťaž. Dvakrát do týždňa trénuje so seniorským tímom, ktorý účinkuje v Slovenskej hokejovej lige (SHL). „Na Slovensku som spokojný, ale chcel by som si vyskúšať pôsobenie v zahraničí,” pokračuje v rozhovore. Jeho príspevok v skupine má veľké množstvo reakcií, oveľa viac ako inzeráty ostatných mladých hokejistov.

Matúš Volovár v bránke tímu HK Spartak Dubnica. (Autor: archív Matúša Volovára)

„Ak poznáte nejaké tímy alebo programy, ktoré by som mohol vyskúšať, veľmi by som ocenil vaše rady alebo kontakty,” uviedol v statuse 17-ročný brankár. Okrem stoviek lajkov od neznámych „fanúšikov” sa mu ozvali aj desiatky ľudí v komentároch. Väčšinou sú to skauti, agenti alebo menej známe tímy, ktoré hľadajú hokejistov do svojich radov. „Zatiaľ nič potvrdené nemám, ale som v kontakte s troma agentami z Kanady. Spoločne sa rozprávame o cene, koľko by to všetko stálo, kde by som mohol bývať, aké sú podmienky v klube, na tréningoch, koľko zápasov by som chytal a pod.,” priblížil detaily mladý hokejista. Okrem toho obdržal správy aj od českej agentúry, ktorá by mu mohla pomôcť nájsť nový klub rýchlejšie.

Všetky služby, ktoré tieto organizácie ponúkajú, ale stoja peniaze, a to si uvedomuje aj Matúš. Presnú cenu pôsobenia v Kanade prezradiť nechcel. „Sumy sú rôzne. Závisí to od ligy a tímu, do ktorého by som chcel ísť. Aktuálne s rodinou dávame dokopy peniaze, ktoré by ma tam mohli dostať. Mám jednu možnosť, ktorú by sme vedeli finančne zvládnuť,” dodáva otvorene. O jeho budúcnosti sa rozhodne v marci Matúš ďalej prezradil, že ponuky dostal z VIJHL (Vancouver Island Junior Hockey League) a USPHL Premier (United States Premier Hockey League). V druhej menovanej lige pôsobí aktuálne 15 Slovákov. Obe súťaže patria medzi nižšie rozvojové ligy, odkiaľ sa hráči môžu posunúť do vyšších juniorských alebo univerzitných tímov. V hierarchii zámorských súťaží sa radia do 3. výkonnostnej kategórie.

„Z Kanady sa dá určite posunúť niekam vyššie a okrem toho si určite zlepším angličtinu. Raz by som sa chcel hokejom živiť a zámorie by mohol byť dobrý krok vpred,” myslí si Matúš, ktorý popri hokeji aj študuje na športovej škole v Trenčianskych Tepliciach. „Mám ambíciu ísť aj na univerzitu. Ale nebudem predbiehať, pevne verím, že sa niečo môže podariť,” hovorí mladý brankár.