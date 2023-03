Edmonton získal obrancu. Očakávaný Karlsson to ale nie je

V doterajšom priebehu zámorskej kariéry pôsobil iba v organizácii Nashvillu, ktorý ho draftoval v roku 2009. Počas 12 sezón zaň odohral 719 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 268 kanadských bodov (62+206). V play off si pripísal 75 štartov a 35 bodov (6+29). Po 57 zápasoch sezóny 2022/2023 mal bilanciu 5 gólov a 13 asistencií.

Pre 31-ročného Barrieho je Nashville štvrté pôsobisko v NHL. V nej si už obliekal aj dresy Colorada, ktoré ho draftovalo v roku 2009, a Toronta.

Do Edmontonu prišiel v lete 2020 a počas troch sezón bol najproduktívnejší obranca Oilers. V 61 zápasoch doterajšieho priebehu sezóny 2022/2023 nazbieral 43 bodov za 10 gólov a 33 asistencií. V základnej časti doteraz odohral celkovo 744 zápasov so ziskom 478 bodov (105+373), v play off pridal 20 bodov (2+18) v 46 štartoch.

Nashville získal aj 19-ročného útočníka Schaeferea, ktorý bol prvý výber Edmontonu v drafte 2022. Klub po ňom siahol v závere prvého kola z 32. miesta. V sezóne 2022/2023 pôsobil vo WHL a zahral si aj na MS hráčov do 20 rokov, na ktorých vybojoval titul s Kanadou.

Oilers sa doteraz najviac spájali predovšetkým s obrancom San Jose Erikom Karlssonom. Najproduktívnejší zadák sezóny je naďalej kandidátom na výmenu, "olejári" však zrejme dali pred bodmi prednosť celkovej spoľahlivosti a využiteľnosti angažovaného Ekholma.