Pozitívne správy z Calgary. Pospíšil by sa mohol čoskoro vrátiť na ľad

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil by sa v januári mohol vrátiť na ľad a zapojiť sa do tréningového procesu tímu NHL Calgary Flames.
Pozitívne správy potvrdil pre zámorské médiá generálny manažér „plameňov" Craig Conroy.
Pospíšil v tejto sezóne pre bližšie nešpecifikované zranenie ešte nenastúpil a vedenie kanadského klubu o jeho stave dlho neinformovalo. V závere roka však Conroy potvrdil pozitívne správy ohľadom 26-ročného útočníka, ktoré pôvodne priniesli slovenské médiá.
„Čoskoro by sa mal postupne rozbiehať. Hovoril som s ním vo štvrtok a cíti sa na ľade oveľa lepšie.
Verím, že v januári už bude korčuľovať s tímom. Povedal, že na ľade mu je dobre a nemá žiadne komplikácie. Takže verím, že sa hýbeme správnym smerom.
Nemôžem to potvrdiť na 100 percent, ale dúfam, že sa situácia neskomplikuje a v januári začne trénovať a hrať," povedal Conroy pre Postmedia.
Flames neprezradili s akým zranením sa Pospíšil vyrovnával, ale pri jeho histórii otrasov mozgu boli obavy, či nejde o podobné zranenie aj teraz.
Nech už išlo o akékoľvek zranenie, klub je opatrný a nechce návrat slovenského útočníka uponáhľať.
Pospíšil je známy svojou tvrdou hrou, v minulej sezóne zaznamenal 301 hitov a vytvoril klubový rekord.
„Chce opäť hrať a my ho takisto radi uvidíme čo najskôr na ľade," dodal Conroy o Pospíšilovi, ktorý v lete predĺžil zmluvu s Calgary o tri roky.
„Mali sme dlhé obdobie bez problémov. Dali sme si na to čas a dúfame, že začiatkom januára sa vráti do tímu. Neviem, kedy bude hrať, ale dúfajme, že keď bude pripravený a bude mať povolenie od lekárov, dostaneme ho späť na ľad,“ dodal Conroy.
Pospíšil odstúpil z prípravného zápasu 1. októbra. Spočiatku sa zdalo, že nejde o nič vážne, no sezónu napokon začal na listine zranených hráčov a mimo zostavy je dodnes.
