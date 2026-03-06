Martin využil domáci ľad naplno. Sériu s Levicami rozhodne posledný zápas

Hokejisti Martina oslavujú gól
Hokejisti Martina oslavujú gól (Autor: Facebook/MHA Martin)
TASR|6. mar 2026 o 19:48
Martinčania viedli rozdielom triedy už po prvej tretine.

Hokejisti MHA Martin zvíťazili vo štvrtom zápase play off Tipos SHL nad HK TAM Levice 5:3 a vyrovnali stav štvrťfinálovej série na 2:2.

Rozhodujúci piaty duel je na programe v nedeľu v Leviciach.

Štvrťfinále play off Tipos SHL - štvrtý zápas (na 3 víťazstvá):

MHA Martin - HK TAM Levice 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Góly: 5. Paulíny (Pacalaj, Markovič), 9. Fafrák (Fujerík, Pacalaj), 16. Paulíny (Fujerík), 39. Fafrák (Markovič), 47. Pacalaj (Markovič, Fafrák) - 31. Kupka, 55. Kapustin (Kupka, Svitana), 56. Stevens (Slovák)

Rozhodovali: Orolin, Štefik – Pribula, Hajnik, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 3:2, oslabenia: 1:0

Martin: Borák – Jakubík, Ligas, Lavička, Myšiak, Pacalaj, Burzík, Bakala, Eperješi – Vybíral, Fujerík, Paulíny – Fafrák, Babka, Melcher – Nauš, Thomka, Uram – Stročka, Markovič, Rešetár

Levice: Gajan (9. Maťovčík) – Stevens, Pač, Jasečko, Valent, Rais, Pánik, Štrbáň, Hlinka – Carey, Kupka, Bartakovics – Vaňo, Král, Králik – P. Svitana, Slovák, Kapustin – Ozimák, R. Svitana, Sobotka

/stav série: 2:2/

Pavúk play-off Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

