Zranenie sa ukázalo ako vážnejšie. Útočník Slovana musel ísť na operačný stôl

BRATISLAVA. Slovensky hokejista Martin Bakoš musel absolvovať operáciu v hornej časti tela.
Útočník Slovana Bratislava sa zranil v úvodnom zápase Tipsport ligy na domácom ľade s Košicami.
"Zranenie Martina Bakoša z úvodného zápasu Tipsport ligy sa ukázalo ako vážnejšie. Dnes Baky absolvoval na úspešný chirurgický zákrok v hornej časti tela. Očakávaný návrat na ľad je okolo Vianoc," uviedol klub na sociálnych sieťach.
Bakoš v minulej sezóne patril k produktívnym hráčom. V 48 zápasoch nazbieral 42 bodov za 14 gólov a 28 asistencií.