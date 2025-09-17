Zranenie sa ukázalo ako vážnejšie. Útočník Slovana musel ísť na operačný stôl

Martin Bakoš (Slovan) a vpravo brankár Dominik Riečický (Košice).
Martin Bakoš (Slovan) a vpravo brankár Dominik Riečický (Košice). (Autor: TASR)
Sportnet|17. sep 2025 o 17:21
Očakávaný návrat na ľad je okolo Vianoc.

BRATISLAVA. Slovensky hokejista Martin Bakoš musel absolvovať operáciu v hornej časti tela.

Útočník Slovana Bratislava sa zranil v úvodnom zápase Tipsport ligy na domácom ľade s Košicami.

"Zranenie Martina Bakoša z úvodného zápasu Tipsport ligy sa ukázalo ako vážnejšie. Dnes Baky absolvoval na úspešný chirurgický zákrok v hornej časti tela. Očakávaný návrat na ľad je okolo Vianoc," uviedol klub na sociálnych sieťach.

Bakoš v minulej sezóne patril k produktívnym hráčom. V 48 zápasoch nazbieral 42 bodov za 14 gólov a 28 asistencií.

Tipsport liga

    dnes 17:21
