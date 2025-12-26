Cehlárik a Okuliar skórovali, Studenič sa podieľal na dôležitom góle

Marián Studenič v drese Färjestadu.
Marián Studenič v drese Färjestadu. (Autor: REUTERS)
Färjestad si pripísal štvrtý triumf z uplynulých piatich stretnutí.

Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa zapísal do streleckej listiny a prispel k triumfu Leksandu na ľade Djurgaardenu Štokholm 5:0 v piatkovom zápase švédskej najvyššej súťaže.

Pomohol tak svojmu tímu ukončiť sériu piatich prehier, Leksandu však naďalej patrí posledná priečka v lige o šesť bodov za Jönköpingom.

Skóroval aj ďalší slovenský útočník Oliver Okuliar za AIK Skelleftea. Sieť rozvlnil štrnásť sekúnd pred záverečnou sirénou na ľade tímu Lulea, vyrovnal na 2:2 a zariadil aspoň predĺženie. Domáci však napokon zvíťazili 3:2 po predĺžení.

Skelleftea tak neuspela v druhom zápase za sebou a na druhom mieste tabuľky má odstup od vedúcej Frölundy 14 bodov, navyše odohrala o dva zápasy menej.

Marián Studenič pomohol hráčom Färjestadu k triumfu 3:2 po nájazdoch.

Do kanadského bodovania sa zapísal v 56. minúte duelu, keď prihral na gól českému útočníkovi Radimovi Zohornovi, ktorý vyrovnal na 2:2. Färjestad si pripísal štvrtý triumf z uplynulých piatich stretnutí.

