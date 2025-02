Slovák verí, že bude naháňať velikánov. Mrzí ho neúčasť na majstrovstvách sveta

Ako iba šiesty hráč nastúpil na tisíci zápas. Útočník Slovana Bratislava však mal po ňom zmiešané pocity, keďže "belasí" prehrali doma s Trenčínom 2:4, a to vtedy ešte ani nevedel, že je to jeho posledný súboj v klube pod vedením Petra Oremusa.

"Mám zmiešané pocity, odohrať tisíci zápas a prehrať doma, to zamrzí... Rozhodla prvá tretina, v ktorej sme dostali štyri góly. Ďalšie dve tretiny sme sa snažili, ale to hokejové šťastie má dobrú pamäť a nedovolilo nám poriadne sa vrátiť do zápasu," uviedol po prehre tridsaťšesťročný Marek Slovák.

Ten sa v piatok pripojil do exkluzívneho klubu k pätici Štefan Fabian, René Školiak, Peter Bartoš, Ivan Ďatelinka a Arne Kroták, ktorý je so 1259 zápasmi absolútny rekordér súťaže. Slovák v nej obliekal dresy domácej Nitry, projektu SR 20, Zvolena, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a teraz Slovana.

"Samozrejme, cením si to a ďakujem všetkým spoluhráčom a trénerom, že som sa mohol dostať až ku takémuto číslu. Pevne verím, že tam ešte nejaké zápasy pridám a budem atakovať tých, ktorí sú predo mnou. Chuť mám a verím, že keď mi vydrží aj zdravie, tak to bude dobré. Príde mi to ako včera, keď som začínal, a teraz je to tisíci zápas," uviedol.

