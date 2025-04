Hrivík si bude hľadať nový klub. Vo Švédsku skončil napriek platnej zmluve

Skúsený útočník mal platnú zmluvu do roku 2026, no rozhodol sa, že v Leksande už nebude pokračovať. Informoval o tom švédsky Expressen.

LEKSAND. Slovenský hokejista Marek Hrivík sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce so švédskym klubom Leksands IF.

Základnú časť navyše ukončil ako najproduktívnejší hráč súťaže.

Potom zamieril do klubu KHL Torpedo Nižnij Novgorod, no ešte v priebehu sezóny sa do Leksandu vrátil a po jej skončení s ním podpísal nový štvorročný kontrakt Hrivík.