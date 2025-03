Florida sa teší z príchodu Marchanda. Ešte má nejaký benzín v nádrži, hovorí manažér

SUNRISE. Výmena Brada Marchanda z Bostonu na Floridu bola jednou z najvýznamnejších v záverečný deň prestupového obdobia v NHL. Kanadský útočník, ktorý bol súčasť organizácie "medveďov" od roku 2006, by mal zapadnúť do herného štýlu "panterov" na ceste za ich tretím finále play off za sebou. Myslí si to generálny manažér Bill Zito, ktorý je nadšený, že Marchanda privítal v tíme. Marchand bol posledný hráč v kádri Bostonu, ktorý zažil triumf v Stanleyho pohári v roku 2011. Od roku 2023 bol v pozícii kapitána tímu, keď prevzal "céčko" po odchode Patricea Bergerona, predtým bol 14 sezón kapitán Slovák Zdeno Chára.

Marchand sa nachádza v poslednej sezóne osemročného kontraktu s priemerným ročným platom 6,125 milióna dolárov. Bruins si po výmene ponechali 50-percent jeho platu. Od Floridy získali podmienenčnú voľbu v 2. kole draftu 2027. Ten sa stane výberom v prvom kole v drafte 2027 alebo 2028 v prípade, že Florida zvíťazí v play off a Marchand v jej drese odohrá aspoň polovicu zápasov tímu vo vyraďovačke.

Marchand, ktorý bol nedávno súčasť víťazného tímu Kanady na Turnaji štyroch krajín, odohral posledný zápas v drese Bostonu 1. marca proti Pittsburghu. Odvtedy absentuje pre zranenie. V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 nastúpil do 61 zápasov, v ktorých nazbieral 47 kanadských bodov za 21 gólov a 26 asistencií. Prvýkrát v kariére má zápornú bilanciu v hodnotení +/- bodov - mínus osem. Hráč, ktorý sa stal pre svoj herný štýl nenávideným v očiach mnohých súperov i fanúšikov ostatných tímov, opustil Boston po 1090 zápasoch základnej časti. Nazbieral v nich celkovo 976 bodov (422+554). V 157 dueloch play off pridal 138 bodov (56+82). "Stal sa jedným z najlepších hráčov Bruins všetkých čias," povedal generálny manažér bostonského klubu Don Sweeney. O výmene Marchanda sa v zámorí špekulovalo už niekoľko mesiacov. Táto téma sa stala vážnejšou s blížiacou sa uzávierkou prestupov. "Hráč má úplné právo pochopiť, aká je jeho trhová hodnota a urobiť to, čo je pre neho najlepšie. My to musíme rešpektovať," konštatoval Sweeney. Marchand je štvrtý v počte odohratých zápasov v drese Bruins, piaty v bodoch a šiesty v asistenciách. Termín jeho návratu na ľad nie je známy a je nepravdepodobné, že sa tak stane ešte do 12. marca. Práve vtedy odohrajú "panteri" zápas na ľade Bostonu. Bude to zároveň posledný vzájomný zápas týchto tímov v základnej časti. Bez ohľadu na dĺžku Marchandovej absencie a termínu jeho návratu, si od neho na Floride veľa sľubujú. "Sme nadšení, že ho máme na palube. Je zranený a myslíme si, že to bude otázka niekoľkých týždňov. Svoje k tomu povedia naši lekári," poznamenal Zito.