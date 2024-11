VIDEO: Fleury inkasoval jeden z najkurióznejších gólov v kariére, prekonal však zápis legendy

Ten sa snažil hokejkou okamžite rozohrať, ale tesne predtým puk na ľade nadskočil, brankár Wild "zľuftoval" a puk mu prešiel pomedzi betóny do bránky.

"Môže sa to stať každému, bola to zhoda nešťastných okolností. Človek sa na tom chcel až zasmiať, bol to len úvod a išli sme ďalej.

'Flowera' to vôbec nerozhodilo a chytal vynikajúco," povedal pre nhl.com útočník Minnesoty Marcus Johansson.