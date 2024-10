V Pittsburghu sa oslavovalo, Malkin a Crosby si užívali ovácie fanúšikov

Kapitán Pittsburghu prispel víťazným gólom a dvoma asistenciami k triumfu "tučniakov" nad Buffalom 6:5 po predĺžení a ovácie publika si užíval aj so spoluhráčom Jevgenijom Malkinom, ktorý zaznamenal svoj 500. gól v profilige.

NEW YORK. Kanadský hokejista Sidney Crosby sa stal desiatym hráčom histórie, ktorý v zámorskej NHL dosiahol métu 1600 bodov.

Dúfal som, že naša spolupráca bude fungovať a som za to veľmi vďačný. Myslím si, že či už ide o momenty ako dnes večer, alebo o veci, ktoré sme prežili - a boli aj dobré aj zlé, tak je neuveriteľné byť súčasťou tohto tímu a hrať s ním takto dlho," velebil Crosby svojho spoluhráča.

Práve po asistencii Malkina prišiel veľký moment pre 37-ročného Kanaďana. Rýchlejšie ako on nazbierali 1600 bodov v profilige iba Wayne Gretzky (667 zápasov), Mario Lemieux (812), Marcel Dionne (1164) a Jaromír Jágr (1274). Crosby na to potreboval 1277 zápasov.

"Toto je skvelý príbeh. Neviem, ako to funguje, ale ja som mu pomohol asistenciou na jeho 1600. bod a on mne na 500. gól. Je to skvelé pre mňa, aj pre neho. Asi si zaslúžime prežiť túto noc spolu," povedal Malkin pre klubový web.