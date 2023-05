Šimon Nemec nového trénera mať nebude, New Jersey povedie naďalej Lindy Ruff

NEW YORK. Kanadský tréner Lindy Ruff povedie hokejistov New Jersey Devils aj v budúcej sezóne NHL. V stredu to potvrdil generálny manažér klubu Tom Fitzgerald.

Šesťdesiattriročnému koučovi vyprší súčasná zmluva 30. júna, no podľa TSN už rokuje s vedením "diablov" o novom kontrakte.

Ruff prišiel do tímu v roku 2020 a v tejto sezóne pomohol New Jersey k prvému postupu do play-off od roku 2018.