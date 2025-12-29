Rozsiahla maródka dovôdom odloženia zápasu. Skalica môže prísť o lídersku pozíciu

Utorkové 30. kolo Tipos Slovenskej hokejovej ligy ponúkne napokon iba päť zápasov. Tím HK TAM Levice nemôže pre rozsiahlu maródku vycestovať na ľad lídra tabuľky HK Skalica a riadiaci orgán súťaže vyhovel ich žiadosti o odloženie stretnutia.
„Levičania v pondelok doručili Ligovej rade Tipos SHL podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21. Ustanovenie k bodu 4.2.5.5.2. SP SZĽH.
Riadiaci orgán súťaže preto vyhovel ich žiadosti o preloženie najbližšieho stretnutia, ktoré bolo pôvodne naplánované na 30. decembra v Skalici,“ informoval oficiálny web SHL.