Colorado sa dozvedelo nepríjemné správy. Kľúčoví hráči utrpeli zranenia, majú ísť na olympiádu

Gabriel Landeskog v zápase so St. Louis.
Gabriel Landeskog v zápase so St. Louis. (Autor: TASR/AP)
6. jan 2026 o 21:19
Landeskog sa vlani v apríli vrátil po dlhotrvajúcich problémoch s kolenom.

Vedúci tím NHL Colorado sa musí niekoľko týždňov zaobísť bez švédskeho útočníka Gabriela Landeskoga a kanadského obrancu Devona Toewsa. Obaja hráči utrpeli zranenia v hornej časti tela. Zámorským novinárom to povedal tréner Jared Bednar.

Toews by mal byť mimo hry minimálne dva týždne, Landeskog o niečo dlhšie. Obaja sa zranili krátko po tom, ako boli nominovaní na olympiádu v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá sa začne 11. februára.

Landeskog sa vlani v apríli vrátil po dlhotrvajúcich problémoch s kolenom, pre ktoré prišiel o tri sezóny.

V tomto ročníku kapitán Colorada odohral 41 stretnutí s bilanciou siedmich gólov a 15 asistencií.

Toews v 40 doterajších zápasoch dal jeden gól a pridal 13 prihrávok. S priemerným časom na ľade 22:20 je druhým najvyťaženejším hráčom Colorada po hviezdnom kolegovi z obrany Caleovi Makarovi.

dnes 21:19
