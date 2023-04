V nedeľu bol v pôrodnici, v pondelok na ľade. Šedivý venoval víťazstvo prvorodenej dcérke

V pondelok sa do košickej obrany vrátil. Bol súčasťou úspešného boja. Košičania zastavovali puky všetkými možnými spôsobmi a napokon vyhrali futbalovo 1:0.

O výsledku ho informovali lekári

Šedivý priznal, že jeho myšlienky neraz zaleteli k manželke a dcére. Prial by si, aby mohli byť s ním, avšak na všetko príde čas. Víťazstvo venoval rodine.

“Včera to bol náročný deň, ale musím sa poďakovať hlavne im, že to zvládli,” spomínal. “Bolo to krásne, emotívne. Ďakujem aj chalanom a trénerom, že mi bez váhania umožnili byť s nimi celý deň a prežiť s nimi túto nádhernú udalosť.”