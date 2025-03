Košice vypustili polovicu zápasu. Dostali sme, čo sme si zaslúžili, hneval sa tréner

Košičania privítali v prvom zápase štvrťfinále play off svojho „obľúbeného“ súpera z Trenčína, s ktorým vyhrali všetky štyri zápasy v základnej časti, ale nebolo im to nič platné.

KOŠICE. Jednému z najväčších favoritov na zisk majstrovského titulu vstup do play off absolútne nevyšiel.

„Asi sme si mysleli, že to pôjde samo. Play off sa nehrá na krásu. Play off je drina, musíme drieť šesťdesiat, nielen tridsať minút,“ vystihol príčiny prekvapujúcej prehry 3:4 po predĺžení košický útočník Patrik Lamper, ktorý si v zápase pripísal dva kanadské body za gól a asistenciu.