Slovan ostáva nohami na zemi. Vedenie v sérii nič neznamená, zdôrazňuje Bakoš

Martin Bakoš (Autor: Facebook/HC SLOVAN Bratislava)
TASR|10. apr 2026 o 08:14
Slovan prevýšil Košice v efektivite.

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa víťazstvom nad HC Košice 4:1 priblížili k postupu do finále play off Tipsport ligy.

Útočník Martin Bakoš spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky a uvedomuje si, že náskok 2:1 na zápasy ešte nič neznamená.

Semifinálová séria sa presunula z hlavného mesta do Košíc za stavu 1:1. Slovanisti vstúpili do tretieho zápasu s cieľom oplatiť „oceliarom“ prehru 2:3 pp z úvodného zápasu a napokon sa im to aj podarilo.

„Je to len druhý bod, no hrá sa na štyri. Sme radi, že sme to zvládli, no v piatok je nový deň,“ povedal Bakoš.

Košičania síce podľa oficiálneho zápisu prestrieľali súpera 32:22, no efektívnejší boli hostia. Slovan sa dostal na koňa vďaka prvým dvom extraligovým gólom Logana Nijhoffa (v 11. zápase), ktorý skóroval v presilovkách za veľa hráčov na ľade.

„Presilovka nás dnes potiahla. Je vždy pozitívne, keď si ňou takto pomôžeme a odskočíme súperovi,“ poznamenal Bakoš.

Slovan viedol v 2. tretine 3:0 a hoci striedanie brankárov i gól Simona Jellúša priniesli Košičanom impulz, viac než jeden gól im obrana hostí nedovolila.

Oporou Slovana bol aj Henri Kiviaho, ktorý sa do bránky dostal po mesiaci a mal 96,88-percentnú úspešnosť zákrokov.

„Košice hrajú dobre v defenzíve a ťažko sa presadzuje proti nim. Dnes sme aj my dobre vzadu, dovolili sme im menej šancí a striel,“ uviedol Bakoš.

Jeho tím sa pred piatkovým zápasom dostal do psychickej výhody, keďže na ťahu sú Košičania. Priebežný stav 2:1 na zápasy však nepreceňoval.

„Vlastne to nič neznamená. Všetko sú to tesné zápasy. Je to hokej o málo šanciach i menšom počte gólov,“ uzavrel skúsený útočník.

