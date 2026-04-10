Slovan ostáva nohami na zemi. Vedenie v sérii nič neznamená, zdôrazňuje Bakoš

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa víťazstvom nad HC Košice 4:1 priblížili k postupu do finále play off Tipsport ligy.
Útočník Martin Bakoš spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky a uvedomuje si, že náskok 2:1 na zápasy ešte nič neznamená.
Semifinálová séria sa presunula z hlavného mesta do Košíc za stavu 1:1. Slovanisti vstúpili do tretieho zápasu s cieľom oplatiť „oceliarom“ prehru 2:3 pp z úvodného zápasu a napokon sa im to aj podarilo.
„Je to len druhý bod, no hrá sa na štyri. Sme radi, že sme to zvládli, no v piatok je nový deň,“ povedal Bakoš.
Košičania síce podľa oficiálneho zápisu prestrieľali súpera 32:22, no efektívnejší boli hostia. Slovan sa dostal na koňa vďaka prvým dvom extraligovým gólom Logana Nijhoffa (v 11. zápase), ktorý skóroval v presilovkách za veľa hráčov na ľade.
„Presilovka nás dnes potiahla. Je vždy pozitívne, keď si ňou takto pomôžeme a odskočíme súperovi,“ poznamenal Bakoš.
Slovan viedol v 2. tretine 3:0 a hoci striedanie brankárov i gól Simona Jellúša priniesli Košičanom impulz, viac než jeden gól im obrana hostí nedovolila.
Oporou Slovana bol aj Henri Kiviaho, ktorý sa do bránky dostal po mesiaci a mal 96,88-percentnú úspešnosť zákrokov.
„Košice hrajú dobre v defenzíve a ťažko sa presadzuje proti nim. Dnes sme aj my dobre vzadu, dovolili sme im menej šancí a striel,“ uviedol Bakoš.
Jeho tím sa pred piatkovým zápasom dostal do psychickej výhody, keďže na ťahu sú Košičania. Priebežný stav 2:1 na zápasy však nepreceňoval.
„Vlastne to nič neznamená. Všetko sú to tesné zápasy. Je to hokej o málo šanciach i menšom počte gólov,“ uzavrel skúsený útočník.
