VIDEO: Slafkovský si sám predĺžil tréning: Je len otázka času, kedy začnem strieľať góly

SALT LAKE CITY. Upraví si vlasy, nasadí šiltovku, pozrie sa do kamery a s úsmevom sa opýta: „Je to dobre?” Slafkovského otázka rozosmeje prítomných novinárov, ktorí čakajú na reakciu Slováka pred prvým zápasom v Salt Lake City.

„Je to niečo nové, prvýkrát vidíme mesto. Na zápas sa veľmi teším, bude tu skvelá atmosféra. Dúfam, že takto sa budeme usmievať aj po zápase,” uviedol slovenský krídelník.

Ešte pred rozhovormi bol prítomný na tréningu. Ako jediný ostal na ľade dlho po tom, čo spoluhráči zamierili do šatne. Slafkovský sa potrebuje zlepšiť vo viacerých herných činnostiach a sám si to uvedomuje.

„Musím sa hýbať celé striedanie a využívať svoje telo. V poslednom zápase som hral celkom fyzicky a to nám potom dokáže vytvárať šance. Verím, že idem dobrým smerom a je len otázka času, kedy začnem zase strieľať góly,” hovorí s úsmevom a zároveň dodáva:

„Je to zatiaľ skvelé. Prehry hnevajú každého. Víťazstvá sú najlepšia vec na svete. Obzvlášť, keď ich zdieľate so skvelou partiou. So spoluhráčmi trávime veľa času aj mimo ľadu a potom vieme spolu zvládať náročné chvíle aj v zápasoch,” hovorí.