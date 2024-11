Slafkovský sa nezlepšil, bol neviditeľný. Hrozí mu vyradenie zo zostavy?

"Možno to nebol nevyhnutne jeho najhorší výkon. Problém bol najmä ten, že sme ani nevedeli, že hrá.

Bol neviditeľný, ako keby ho preradenie do štvrtej formácie prinútilo zúžiť sa do podoby tieňa v obave, že ak by sa pritrafila nejaká chyba, mohlo by to znamenať aj vyradenie z celej zostavy," napísal Matt Drake na webe habseyesontheprize.com.

"Fakty sú také, že Slafkovský ani Dach nepodali výkony, ktoré by ich oprávňovali pomýšľať na návrat do niektorého z prvých dvoch útokov," dodal rovnaký zdroj.

Stále platí, že 50-bodový útočník z minulej sezóne má na konte iba jeden strelený gól a dovedna 11 bodov.

Zároveň stále je dosť času na nápravu hry jednotky draftu spred dvoch rokov aj celého tímu Montrealu. Mužstvo odohralo 21 zápasov a slovenský krídelník o tri menej.