Slafkovský o novej zmluve: Chcem byť v Montreale, ako dlho sa bude dať

Slová, ktorými získal ďalšie sympatie slovenskému talentu od náročných fanúšikov Montrealu, napokon potvrdil aj on sám. Klub usporiadal so Slafkovským tlačovú konferenciu.

"Ak môžem hovoriť zaňho, tak on miluje Montreal ako mesto aj klub, čiže sme mali záujem o dlhodobý kontrakt, ak nie osem, tak aspoň sedem či šesťročný. Napokon sa nám to konečne podarilo dotiahnuť.”

"Osem rokov bolo pre mňa dôležitých. Teraz sa môžem sústrediť len na svoju hru a na vyhrávanie a to je pre mňa kľúčové. Som rád, že mám kontrakt v Montreale na ďalších deväť rokov. Chcem tu vyhrať a s ostatnými vybudovať niečo výnimočné."

Montreal stavil na jeho potenciál. On svoje výkony zakladá na sebadôvere.

Je to viac ako len sen, ale pre toto pracujem celý život. Chcel som sa sem dostať a teraz je čas vyhrávať a myslieť na podstatné veci, nie na kontrakt," dodal.

"Uteká to rýchlo. Pred niekoľkými rokmi som opustil domov, hral som v Česku a vo Fínsku, potom som bol draftovaný a potom podpísal túto veľkú zmluvu.

"Verím si ešte viac, keď vidím, ako mi veria ostatní. Tak to bolo od príchodu do Montrealu. Každý vôkol mňa vo mňa vložil dôveru a chcel mi pomôcť zlepšiť sa. Chcem to všetkým splatiť, aby vedeli, že urobili správne rozhodnutie," vyhlásil.

Slovenský mladík odohral v NHL doteraz 121 duelov a v nich zaznamenal 60 (24+36) bodov. Ročník 2023/24 bol preňho prelomový, zaknihoval rovných 50 bodov a 20 gólov.