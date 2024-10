Slafkovský prehovoril o svojom zranení. Nastúpi v noci proti Seattlu?

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa vráti v noci na stredu do zostavy Montrealu Canadiens.

Dvadsaťročný útočník chýbal kanadskému tímu NHL v uplynulých troch dueloch a po zotavení sa nezaradí do elitnej formácie, ale proti Seattlu Kraken nastúpi v druhom útoku.

Slafkovský absentoval pre zdravotné problémy v hornej časti tela. "Cítim sa dobre, necítim žiadnu bolesť. Som zdravý a stopercentne pripravený nastúpiť.

Predovšetkým to nemá nič spoločné s ramenom, to je úplne v poriadku. Bolo to niečo iné, ale to vám, samozrejme, nemôžem povedať," uviedol v predzápasovom rozhovore pre zámorské médiá.