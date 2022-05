Slafkovský je najlepší hráč draftu, píše expert renomovaného webu

NEW YORK. Corey Pronman z renomovaného webu The Athletic umiestnil Juraja Slafkovského na prvé miesto medzi najväčšími talentami pred draftom 2022.

Vytvoril zoznam 127 mien, medzi ktoré sa zmestili piati Slováci. O voľbe jednotky medzi Slafkovským a jeho konkurentom Shaneom Wrightom píše, že je tak tesná, že váhal, či si nehodí mincou.

Pronman do svojho rebríčka umiestnil troch Slovákov do prvého kola, jedného do druhého a jedného do tretieho.

K niektorým hráčom pridal aj porovnanie, ktoré našiel medzi súčasnými či bývalými hráčmi NHL.