Carolina si na dlhšie poistila švédskeho obrancu. Zarobí takmer päť miliónov dolárov

Hráč Calgary Flames Dryden Hunt (15) bojuje o puk medzi hráčmi Caroliny Hurricanes Taylorom Hallom (71) a Joelom Nystromom (64).
Hráč Calgary Flames Dryden Hunt (15) bojuje o puk medzi hráčmi Caroliny Hurricanes Taylorom Hallom (71) a Joelom Nystromom (64). (Autor: TASR/AP)
TASR|13. dec 2025 o 11:51
V dosiaľ 23 odohraných zápasoch NHL si pripísal štyri asistencie.

Švédsky hokejista Joel Nyström sa dohodol na predĺžení spolupráce s Carolinou Hurricanes.

S klubom zámorskej NHL podpísal novú štvorročnú zmluvu v hodnote 4,9 milióna amerických dolárov. Platiť začne od budúcej sezóny.

Carolina draftovala Nyströma v roku 2021. Dvadsaťtriročný obranca pôsobil do tohto ročníka vo švédskom Färjestad BK a v profilige si odkrútil debut 24. októbra v stretnutí s Coloradom.

V dosiaľ 23 odohraných zápasoch NHL si pripísal štyri asistencie. „Joel sa dostal do zostavy začiatkom sezóny a dokázal, že do NHL patrí.

Sedí k nášmu hernému štýlu a tešíme sa na jeho ďalší rozvoj v Caroline,“ uviedol generálny manažér Hurricanes Eric Tulsky. Informácie priniesla kanadská TSN.

Carolina si na dlhšie poistila švédskeho obrancu. Zarobí takmer päť miliónov dolárov
dnes 11:51
