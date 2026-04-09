Český hokejový zväz prejde kompletnou obmenou. Končí aj generálny manažér

Jiří Šlégr skončí po májových majstrovstvách sveta vo funkcii generálneho manažéra hokejovej reprezentácie.
Šéf zväzu Alois Hadamczik to povedal denníku Blesk. Šlégra, ktorý sa stane spolumajiteľom litvínovského klubu, to prekvapilo, uviedol pre server iDNES.cz.
"Výkonný výbor zmenil názor. Nechce nikoho, kto by bol viazaný v klube, "povedal Hadamczik k otázke Šlégrovho pokračovania pri národnom tíme.
Niekdajší vynikajúci obranca Šlégr sa stal generálnym manažérom českého tímu predvlani.
Olympijský šampión, majster sveta a víťaz Stanleyho pohára nahradil po zlatom domácom svetovom šampionáte vo funkcii Petra Nedvěda. O tom, že s ním zväz už nepočíta, sa dnes dozvedel z médií.
"Mne nikto oficiálne ešte nič nepovedal. Zmluva mi končí po majstrovstvách sveta. Záujem pokračovať mám, ale ak sa výkonný výbor rozhodne, že skončím, a spája to s vlastníctvom klubu, tak to tak zrejme dopadne, "povedal Šlégr.
Reprezentácia bude mať aj nového trénera. Radim Rulík, ktorý doviedol hokejistov predvlani v Prahe k svetovému titulu, po šampionáte vo Švajčiarsku striedačku národného mužstva opustí.
Od budúcej sezóny povedie extraligové Kladno. Otázkou nového realizačného tímu reprezentácie by sa mal zaoberať výkonný výbor zväzu budúci štvrtok 16. apríla.
Adeptmi na nového kouča sú podľa médií Zdeněk Moták, ktorý v januári prevzal reprezentačnú dvadsiatku, a bývalý tréner Sparty Pavel Gross.