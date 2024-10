Boston a prvý brankár si posielajú štipľavé odkazy. Vraj odmietol 64 miliónov dolárov

Ten mal byť jednoznačnou jednotkou "medveďov" v ročníku 2024/25. Lenže do začiatku sezóny zostáva už len niekoľko dní a on ako obmedzený voľný hráč stále nemá voľný kontrakt.

"Nechcem sa presne vyjadrovať k tomu, koľko peňazí si od nás vypýtal, ale ak by som bol on, mal by som 64 miliónov dôvodov, prečo hrať," vyjadril sa na margo brankára a dodal, že verí, že jedného dňa sa podarí uzavrieť dohodu.