VIDEO: Chovanovi nevyšiel michigan. Napriek tomu strelil gól a rozhodol v nájazdoch

Ján Chovan (vľavo) v drese Sudbury Wolves. (Autor: X/Sudbury Wolves)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 09:08
Slovenský hokejista Ján Chovan rozhodol v nájazdoch o víťazstve Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži OHL nad Bramptonom 3:2.

Devätnásťročný útočník predtým skóroval aj v riadnom čase a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.

Chovan sa presadil v polovici zápasu, keď zvýšil na 2:1 pre svoj tím. Tesne predtým skúšal aj michigan, ktorý mu nevyšiel.

VIDEO: Chovan skúšal michigan a potom skóroval

Slovenský útočník bol nakoniec hrdinom, keď duel dospel až do nájazdov. Chovan dostal šancu v šiestej sérii a skóroval. Súper na druhej strane nedokázal uspieť a Sudbury sa tešilo po troch prehrách.

VIDEO: Gól Chovana v nájazdoch

V 60 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne nazbieral spolu 55 bodov (28+27).

Tabuľka OHL

OHL

