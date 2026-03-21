VIDEO: Chovanovi nevyšiel michigan. Napriek tomu strelil gól a rozhodol v nájazdoch

Slovenský hokejista Ján Chovan rozhodol v nájazdoch o víťazstve Sudbury Wolves v kanadskej juniorskej súťaži OHL nad Bramptonom 3:2.
Devätnásťročný útočník predtým skóroval aj v riadnom čase a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.
Chovan sa presadil v polovici zápasu, keď zvýšil na 2:1 pre svoj tím. Tesne predtým skúšal aj michigan, ktorý mu nevyšiel.
VIDEO: Chovan skúšal michigan a potom skóroval
Slovenský útočník bol nakoniec hrdinom, keď duel dospel až do nájazdov. Chovan dostal šancu v šiestej sérii a skóroval. Súper na druhej strane nedokázal uspieť a Sudbury sa tešilo po troch prehrách.
VIDEO: Gól Chovana v nájazdoch
V 60 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne nazbieral spolu 55 bodov (28+27).