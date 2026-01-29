VIDEO: Talentovaný Slovák strelil vo Fínsku mimoriadny gól, nikto ho nedokázal zastaviť

Minulý víkend v zápase fínskej juniorky medzi Lukko Rauma a Vaasan Sport zaujal 17-ročný Slovák Jakub Floriš špeciálnym gólom.
Útočníka domácich po vstupe do pásma Floriš križoval a vložil do jeho následnej strely hokejku. Hoci toto zakončenie prešlo až na brankára, ten ho bez problémov vyrazil.
Puku sa zmocnil obranca spod Tatier a zamieril s ním za vlastnú bránu. Následne predviedol niečo málo vídané.
S pukom na hokejke prekľučkoval cez viacerých protihráčov až do útočného pásma, odkiaľ z priestoru medzi kruhmi prestrelil brankára súpera.
VIDEO: Gólové sólo Jakuba Floriša v zápase proti Vaasan Sport
K výhre Lukko Rauma po výsledku 2:1 pomohol dvoma gólmi. V prebiehajúcej sezóne má vo fínskej juniorke po 30 zápasoch na konte 13 bodov (6+7).
Vo fínskej Liige zatiaľ medzi mužmi nedebutoval, ale za A-tím si už zahral, keď 12. novembra dostal šancu v stretnutí Ligy Majstrov proti nórskemu Storhamar.
Odchovanec Slovana patrí do širšieho okruhu slovenských kandidátov pre NHL draft 2026 a na aprílových MS do 18 rokov by mal patriť k pilierom slovenskej defenzívy.
V preddraftových rebríčkoch od NHL Central Scouting po polovici sezóny ho nezávislí skauti umiestnili na 54. miesto medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe.