V NHL sa blíži veľký trejd. Kedy a kam vymenia najlepšieho obrancu Arizony?

"Chychrun zostane mimo zostavy, kým sa niečo nestane," povedal kouč Andre Tourigny. Tým niečím by mala byť výmena.

TEMPE. V posledných rokoch niet prestupovej uzávierky, počas ktorej by sa nehovorilo o Jakobovi Chychrunovi. Obranca Arizony Coyotes je opäť žiadaný.

Podľa zozbieraných informácií mala výmena okrem Chychruna zahŕňať aj Karla Vejmelku. Z Los Angeles mali do Arizony poslať okrem iného voľbu v prvom kole draftu.

Cez víkend, keď Severná Amerika žila Super Bowlom, boli najväčšími favoritmi na jeho zisk Los Angeles Kings. Mnohí verili, že je obchod sfinalizovaný, no bude oznámený neskôr, aby nezanikol popri americkom športovom sviatku.

Ak by klub z Kalifornie pristal na jeho uvoľnení, výmena by zrejme bola hotová. Novinár David Pagnotta ale informuje, že mu hráčov agent Randy Robitaille potvrdil, že manažment Clarkeovi sľúbil zotrvanie v organizácii.

Tento fakt necháva situáciu naďalej otvorenou. Zdá sa, že sa Kings nechcú vzdať niekdajšej osmičky draftu ani za predpokladu, že by si Coyotes nechali časť z Chychrunovho platu. O ich ochote zahrnúť do trejdu aj dohodu na plate nedávno hovoril insider Frank Seravalli.

Na všetkých frontoch neistota

Ak sa Kings a Yotes nedohodnú, Chychrunovo nové pôsobisko nás môže prekvapiť. Arizona zrejme stále čaká na kupca, ktorý by jej ponúkol, čo požaduje. Potrebuje ho nájsť do tretieho marca.

Aké sú možné destinácie, kde by mohol bek zakotviť? Hovorilo sa o Toronte aj Edmontone, no podľa Jeffa Mareka zo Sportsnetu to nebude ani jedno z týchto mužstiev.

Akékoľvek pohyby od Maple Leafs je však ťažké predpovedať. Vedenie sa snaží držať si odstup od novinárov a výmeny organizovať pod rúškom tajomstva.