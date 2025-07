Všetko to dobré zvolenské sa vracia, teší sa Zuzin. Mikula pripravil dvojfázovú drinu

Následne sa tím presunul do posilňovne a po krátkej prestávke už nasledoval prvý tréning na ľade. Rovnaký dvojfázový režim čaká mužstvo aj v nasledujúcich dňoch. O plánoch informoval klub prostredníctvom oficiálnej webovej stránky.

Peter Zuzin neskrýval dobrú náladu z návratu na ľad: „Tento rok bola v podstate o týždeň dlhšia pauza. Mali sme štyri týždne voľna po letnej príprave. Pre mňa to bola ideálna pauza – ani krátka, ani dlhá. Ja osobne som sa už posledný týždeň tešil, kedy to celé odštartuje. Myslím si, že všetci sa tešia na novú sezónu a dnes to oficiálne začalo.“

VIDEO: Mikula, Beňo a Golian pred prípravou