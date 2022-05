Rozhodol o tom žreb na MS. Hokejový Slovan pozná súperov v Lige majstrov

TAMPERE. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa v základnej C-skupine Ligy majstrov v sezóne 2022/2023 stretnú so švajčiarskym klubom Rapperswil-Jona Lakers, nemeckým Red Bull Mníchov a fínskym Tappara Tampere.

Fínsky Tappara Tampere bol v záverečnom kole žrebovania zvolený ako prvý, takže mal ísť do A-skupiny, no v nej už bol zástupca fínskej súťaže a rovnako aj v B-skupine. Tappara preto "zamierila" do najbližšej schodnej skupiny, ktorou bolo práve "céčko".