Riaditeľ Steel arény: Hokejisti Košíc musia zabudnúť, že odohrajú sezónu inde

Návrat HC Košice do Steel arény je podľa krízového manažéra, ktorý je poverený riadením košickej haly, len otázkou času. MARTIN SCHWARC v rozhovore pre Sportnet priblížil, v akom stave sa aktuálne Steel aréna nachádza, kto znáša financovanie jej nákladov a akým problémom musel od nástupu do funkcie čeliť.

Košickí hokejisti sa nedávno presťahovali do Crow arény aj so všetkými mládežníckymi tímami. Čo to pre vás znamená?

Len ceny samotnej elektriny skáču v súčasnosti v intervale od 660 po 1050 eur za MWh a ja si dovolím považovať aktuálne všetky ceny nad 200 eur za MWh za neúnosné.

Uvedomme si, že ani priemerné platy našich občanov, ani kúpna sila obyvateľstva našej republiky, vo všeobecnosti nedosahuje priemer Európskej únie.

Tak ako by sme teda mohli, lepšie, či horšie, vôbec znášať takýto nápor na naše výrobné náklady a naše peňaženky bez priamej pomoci štátu alebo EÚ?

Štadióny väčšiny hokejových klubov v extralige patria mestu a to pokrýva aj náklady na energie. Ako je to v prípade Steel arény?

Ak by malo výdavky na energie na prevádzku Steel arény znášať v plnej miere mesto Košice, bolo by to pre mesto a aj pre samotných občanov mesta likvidačné. Mesto má iné, dôležitejšie úlohy a funkcie, a ak by si zástupcovia mesta mali vybrať medzi chladením ľadovej plochy a medzi verejným osvetlením a hromadnou dopravou, je jasné, čomu by dali prednosť.