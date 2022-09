Šialenstvo i krutá rana. Ako reagujú kluby z extraligy na rastúce ceny energií?

To, ako vyleteli ceny energií v súčasnosti, je neuveriteľné. Máme štyrikrát drahšiu elektrinu ako vlani. Teraz má narásť cena plynu 16 a pol násobne. Znamenalo by to navýšenie o 250-tisíc eur za sezónu. Nemáme to odkiaľ zobrať. Požiadali sme preto o pomoc mesto i štát. Ak nepríde, bude to znamenať koniec.

Viac nás však trápi kúrenie. Máme v pláne úplne prerobiť kúrenie na celom štadióne. Budú to nemalé investície, ale bez toho to nepôjde. Keď môže byť na školách 18 alebo 19 stupňov Celzia tak nemôžeme mať na štadióne 22.

Koncom januára nám dodávateľ elektriny oznámil, že krachuje. Nový dodávateľ nám vedel dať zmluvu najskôr od marca. Stratili sme na mesiac spotové ceny. Boli sme nútení nakupovať MWh za vyše 400 eur. My sme za elektrinu zaplatili za február viac, ako za celý predchádzajúci rok dokopy. To bola strašná pálka.

Samozrejme, snažíme sa pomôcť si aj sami. Chceme investovať do tepelných čerpadiel. Na streche máme fotovoltaiku a chceli by sme ju vybudovať aj na ploche pri štadióne. Narážame však na problémy so získaním stavebného povolenia.

Klub má asi 20 rokov prenajatý štadión od mesta, ktorý prevádzkujeme. Mesto si od nás prenajíma ľad pre mládež a pre krasokorčuliarov. V roku 2021 sme kupovali MWh za 67 eur, v tomto roku máme podľa novej zmluvy do konca roka cenu vyše 260 eur za MWh. Je to teda navýšenie na našom podiele o 100-tisíc eur.

Ak by to malo ísť na cenu 700 eur za MWh, ako vyskočili ceny v súčasnosti, klub to nemá šancu zaplatiť. Pochybujem, že by to bolo schopné pokryť mesto, keďže nemajú peniaze na to, aby svietili v školách. Vláda sa v prvom rade zaoberá domácnosťami, čo je pochopiteľné, ale postihne to všetky odvetvia a je to potrebné čím skôr vyriešiť.

Väčšina štadiónov je mestských a tie to postihne rovnako. Je potrebné to urgentne riešiť na úrovni štátu. Je takmer isté, že si nebudeme môcť dovoliť prevádzkovať dve ľadové plochy ako doteraz. Doplatia na to predovšetkým deti a mládež. Je to pre nás krutá rana. Nemám na to slov.