Košice predĺžili slovenské suchoty. Bartánus: Veľké chyby nás stáli lepší výsledok

KOŠICE. Hokejisti HC Košice hovorili po svojom poslednom zápase v Lige majstrov najmä o chybách, na ktoré doplatili proti Adleru Mannheim, ale zároveň aj o získaní cenných skúseností. V prestížnej klubovej súťaži nezískali v šiestich zápasoch ani bod a v základnej časti obsadili posledné 24. miesto. "Stáli proti nám kvalitné tímy a chceli sme uspieť, no v Lige majstrov sa trestajú aj minimálne chyby," povedal útočník Marek Bartánus, ktorý bol počas absencie Michala Chovana kapitán "oceliarov".

Slovenský majster nastúpil do svojho posledného zápasu v LM s vedomím, že jeho možnosť postupu do vyraďovacej fázy už nie je ani v teoretickej rovine.

Motiváciou bolo potešiť vlastných priaznivcov a vymazať nulu z bodového konta. To sa Košičanom nepodarilo a po prehre 1:4 ostali jediným tímom, ktorý v ročníku 2023/2024 nezískal ani bod. Súťaž sa hrala prvýkrát v novom formáte, ktorý spočíval v jednej veľkej tabuľke so všetkými 24 tímami, z ktorých každý odohral šesť zápasov. Košičania čelili tímom zo Švajčiarska, Nemecka a Švédska, ktoré síce viackrát potrápili, no bez bodového úspechu. O kvalite súperov "oceliarov" svedčí aj fakt, že všetci šiesti sa umiestnili do 16. miesta a postúpili do play off.

Momentka zo zápasu HC Košice - Skelleftea AIK. (Autor: TASR - František Iván)

"Mali sme elitné mužstvá zo švajčiarskej a nemeckej ligy, k tomu aj silná Skelleftea. Dnes (proti Mannheimu) to však boli najmä veľké chyby, ktoré nás stáli lepší výsledok. Nie je jednoduché hrať hneď v úvode svoj najlepší hokej. Celkovo to berieme pozitívne, sú to pre nás skvelé skúsenosti do sezóny," poznamenal Bartánus, ktorý bol pri zatiaľ poslednom víťazstve slovenského tímu v Lige majstrov. Začiatkom septembra 2019 rozhodol víťazným gólom v samostatných nájazdoch o triumfe Banskej Bystrice nad Red Bull Mníchov. "Barani" následne prehrali so švédskym Färjestadom po predĺžení a slovenský hokej odvtedy čaká už 20 zápasov na zisk aspoň bodu.

Nelichotivú sériu predĺžil v uplynulých dvoch sezónach bratislavský Slovan (12 prehier za sebou) a v aktuálnej aj Košice, ktoré prehrali všetkých šesť duelov v riadnom hracom čase. Proti Mannheimu, ktorý sa stal napokon víťazom základnej časti, sa Košičania prezentovali odhodlaním, ale aj početnými chybami, ktoré vyústili do viacerých únikov hráčov hostí. Nepomohli si ani v presilovkách, v ktorých dokonca dvakrát inkasovali. "Také chyby sa nám nesmú stávať ani v našej lige, nieto ešte v Lige majstrov, v ktorej sú naozaj vyspelé mužstvá. Čelili sme silným súperom, no myslím si, že sme ukázali, že vieme proti nim hrať. Žiaľ, skončili sme bez bodu a to nás veľmi mrzí. Pre nás všetkých je Liga majstrov česť, pretože sme si to zaslúžili za minulú sezónu. Hlavne mladším hráčom to dodá chuť do ďalšieho priebehu sezóny," konštatoval Bartánus.

Výsledky HC Košice v Lige majstrov EHC Biel-Bienne - Košice 3:1 Košice - Servette Ženeva 2:3 EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2 Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2 Košice - AIK Skelleftea 1:2 Košice - Adler Mannheim 1:4