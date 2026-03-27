Záver základnej časti ako z hororu. Floride sa zranil ďalší hráč

Evan Rodrigues a Ryan Nugent-Hopkins. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|27. mar 2026 o 16:44
Chýbať by mal 4 až 6 týždňov v závislosti od toho, či bude potrebný operačný zákrok.

Hokejistom Floridy Panthers bude niekoľko týždňov chýbať útočník Evan Rodrigues.

V nočnom zápase NHL proti Minnesote si zlomil prst a nie je vylúčené, že bude musieť absolvovať operáciu. Skúsený útočník sa zranil už v 49. sekunde stretnutia.

„V pondelok sa dozvieme, či bude potrebovať operáciu, alebo nie,“ povedal pre zámorské médiá tréner „panterov“ Paul Maurice o Rodriguesovi, ktorý v tejto sezóne získal 31 kanadských bodov (11+20).

Okrem Rodriguesa sú pre zdravotné problémy mimo hry aj jeho kolegovia z útoku Aleksander Barkov, Anton Lundell, Sam Reinhart, Brad Marchand, Mackie Samoskevich, Jonah Gadjovich a Cole Schwindt a aj obrancovia Niko Mikkola a Uvis Balinskis.

„Najnebezpečnejšou prácou v športe je momentálne hrať za Floridu Panthers,“ dodal Maurice.“ Stále nie je jasné, ktorí z hráčov sa budú môcť v tejto sezóne vrátiť.

Na základe nedávnych správ od Mauricea sú najbližšie k návratu Samoskevich a Schwindt. Útočník A.J. Greer si odpyká ešte jeden dueô z trojzápasového dištancu.

