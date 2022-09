Filip Mešár: Ešte som nezažil také hokejové mesto ako Montreal

"Bol som na drafte veľmi prekvapený, že si ma vybral práve Montreal. Bol to možno aj jediný tím, ktorý som nečakal, že po mne môže siahnuť," tvrdil mladý útočník v rozhovore pre Sportnet v útrobách tréningového centra Canadiens, kde sa mužstvo pripravuje v kempe na novú sezónu NHL.

Tréning zameraný na korčuľovanie mu dal zabrať, no aj tak okolo seba šíril dobrú náladu. FILIP MEŠÁR má za sebou prvé týždne s tímom Montreal Canadiens, ktorý si ho aj s krajanom Jurajom Slafkovským vybral v tohtoročnom drafte.

Sme tu s Jurajom už mesiac a veľmi sa mi tu páči, mesto je skvelé. Čo je iné v porovnaní so Slovenskom, že nás tu ľudia často spoznávajú, napríklad, keď kráčame po ulici. Ale veľmi si to užívame a je skvelé, že sme tu dvaja Slováci.

V Montreale sa hovorí anglicky a francúzsky, ako ste na tom jazykovo?

V prvom rade sa chcem naučiť čo najlepšie po anglicky. Angličtinu ovládam dobre, ale chcel by som na najvyššej úrovni. No a potom sa zameriam na francúzštinu, nejaké základné slovíčka, lebo je to podľa mňa dosť ťažký jazyk.



Takže tu plánujete zostať.

To hej. (smiech)



Máte za sebou nováčikovský kemp a turnaj nádejí v Buffale. Ako ho hodnotíte?

Boli to moje prvé zápasy po dlhšom čase, pretože minulá sezóna sa skončila pre mňa predčasne. Myslím si, že som sa ukázal celkom pozitívne, hralo sa mi celkom dobre, ale stále to môže byť ešte lepšie.