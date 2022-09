Colorado získalo zaujímavého útočníka. Vlani pozbieral 43 bodov

DENVER. Hokejový útočník Evan Rodrigues podpísal nový kontrakt s obhajcami Stanleyho pohára, Coloradom Avalanche.

"Lavíny" ho priviedli ako neobmedzene voľného hráča. Potom, čo vlani nazbieral 43 (19+24) bodov v drese Pittsburghu, sa s Penguins nedohodol na predĺžení zmluvy.

Rodrigues súhlasil s ročným kontraktom. Vďaka nemu si zarobí dva milióny dolárov. Vyššiu čiastku nikdy nezarábal.

Dvadsaťdeväťročný Kanaďan nebol nikdy draftovaný, do NHL sa dostal cez univerzitu. Debutoval v drese 2015/16 za Buffalo, v sezóne 2019/20 ho vymenili do Pittsburghu. Doteraz v súťaži nastúpil do 316 stretnutí, získal 129 (53+76) bodov.