Pražský klub v NHL? Mala by vzniknúť nová divízia, podľa experta je to hotová vec

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. nov 2025 o 20:42
ShareTweet0

Profiliga sa naposledy rozširovala pred štyrmi rokmi, keď do nej vstúpil Seattle Kraken.

Podľa bývalého hokejistu a súčasného experta švédskej verejnoprávnej televízie SVT Håkana Looba NHL plánuje vytvoriť európsku divíziu.

"Je to prakticky hotová vec," povedal vo vysielaní. "Praha a Štokholm, práve tieto miesta budú pre NHL zaujímavé. Myslím si, že v NHL sa chystá niečo väčšie ako len ďalšie zápasy v Európe. Mohli by sme sa dočkať do piatich rokov" dodal vo vyjadrení, ktoré cituje portál idnes.cz.

Profiliga sa naposledy rozširovala pred štyrmi rokmi, keď do nej vstúpil Seattle Kraken.

V minulosti sa komisár NHL Gary Bettman však vyjadril inak: "„Nehovoríme o založení ligy. Skôr sa rozprávame o odohrávaní zápasov, poskytovaní rôzneho obsahu, o médiách. Jednoducho o veciach, ktoré v Severnej Amerike robíme denne a do určitej miery ich robíme aj v Európe už teraz."

Tak či onak je zjavné, že rozšírenie profiligy o európske kluby by predstavovalo značné logistické ťažkosti. Uskutočnenie údajného plánu je tak naďalej otázne.

Loob strávil šesť sezón v NHL, keď obliekal dres Calgary Flames. S kanadským tímom sa mu podarilo vyhrať aj Stanleyho pohár.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Pražský klub v NHL? Mala by vzniknúť nová divízia, podľa experta je to hotová vec
dnes 20:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Pražský klub v NHL? Mala by vzniknúť nová divízia, podľa experta je to hotová vec