Darí sa mu, pozvánku dostal po dvoch rokoch. Reprezentácia je za odmenu, vraví

"Malo by byť vypredané a či už je to v Banskej Bystrici alebo hocikde inde, pred plným hľadiskom sa hrá a chytá vždy parádne. Najmä treba podať zodpovedné výkony,“ skonštatoval Rabčan aj pre denník Šport.

Deviateho februára to budú dva roky, keď odchytal v Košiciach zápas proti Nemcom a po troch inkasovaných góloch Slováci prehrali 1:3.

BRATISLAVA. Eugen Rabčan nepatrí do kategórie úplných nováčikov v slovenskej hokejovej reprezentácii.

"Verím, že zúročím svoju reprezentačnú skúsenosť spred dvoch rokov. Aj pred dvoma rokmi to bolo v Košiciach pred plným hľadiskom a bol to skvelý zážitok. Skvelá skúsenosť do mojej kariéry. Reprezentačné nominácie sú za odmenu, za dobrú prácu. Inak ani nemôžu prísť,“ pokračoval.